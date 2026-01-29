Выглядящая гораздо моложе своих лет 74-летняя женщина раскрыла свой секрет

74-летняя шеф-повар выглядит гораздо моложе своих лет благодаря арбузам

74-летняя американка, выглядящая гораздо моложе своих лет, раскрыла свой секрет. Об этом пишет издание Daily Mirror.

Шеф-повар Бабетт Дэвис из Лос-Анджелеса утверждает, что не прибегает к косметическим процедурам или дорогим средствам для ухода за кожей. По ее словам, все дело в рационе.

Секрет Дэвис заключается в ежедневном употреблении арбузов. Женщина рассказала, что в сезон запросто может съесть целый арбуз натощак. Именно так она начинает свой день.

Арбузы богаты ликопином — мощным антиоксидантом с защитными свойствами. Это вещество замедляет разрушение коллагена и способствует упругости кожи с возрастом. На пользу коже также идут высокое содержание воды в арбузах и витамин С, входящий в их состав.

