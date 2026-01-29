Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
14:36, 29 января 2026Из жизни

Выглядящая гораздо моложе своих лет 74-летняя женщина раскрыла свой секрет

74-летняя шеф-повар выглядит гораздо моложе своих лет благодаря арбузам
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: tetsuko kuroshiba / Unsplash

74-летняя американка, выглядящая гораздо моложе своих лет, раскрыла свой секрет. Об этом пишет издание Daily Mirror.

Шеф-повар Бабетт Дэвис из Лос-Анджелеса утверждает, что не прибегает к косметическим процедурам или дорогим средствам для ухода за кожей. По ее словам, все дело в рационе.

Секрет Дэвис заключается в ежедневном употреблении арбузов. Женщина рассказала, что в сезон запросто может съесть целый арбуз натощак. Именно так она начинает свой день.

Материалы по теме:
«Старики сами себя делают стариками» Она стала моделью, несмотря на возраст. И познала главный секрет молодости
«Старики сами себя делают стариками»Она стала моделью, несмотря на возраст. И познала главный секрет молодости
27 июля 2018
Они — суперстары Принципы долгой жизни от тех, кому за 90
Они — суперстарыПринципы долгой жизни от тех, кому за 90
26 января 2015

Арбузы богаты ликопином — мощным антиоксидантом с защитными свойствами. Это вещество замедляет разрушение коллагена и способствует упругости кожи с возрастом. На пользу коже также идут высокое содержание воды в арбузах и витамин С, входящий в их состав.

Ранее 108-летняя женщина из Японии рассказала, что продолжает работать в собственном барбершопе, несмотря на возраст. Сицуй Хакойси была признана самой старой работающей в барбершопе женщиной в мире. 5 марта рекорд был официально зафиксирован в Книге рекордов Гиннесса.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России и на Украине обсуждают слухи о начале энергетического перемирия. Кремль сделал заявление

    Редкоземы и сверхсекретный лагерь под ледником. Почему Трампу на самом деле так нужна Гренландия

    В Индии бушует вирус с высокой летальностью. Угрожает ли он России

    Иран предупредил США о беспрецедентном ответе на военный удар

    Выглядящая гораздо моложе своих лет 74-летняя женщина раскрыла свой секрет

    В России предупредили Евросоюз о реальной угрозе безопасности

    Врач назвала неочевидные причины появления сильного зуда

    Кадыров примет участие в переговорах Путина с иностранным лидером

    Выявлена неочевидная причина быстрого ухудшения когнитивных функций

    В НАТО вновь испугались России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok