Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
16:36, 15 марта 2025Из жизни

108-летняя работающая парикмахерша поделилась секретами активности и долголетия

Самая старая в мире парикмахерша из Японии назвала зарядку секретом активности
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Ocskay Mark / Shutterstock / Fotodom

108-летняя женщина из Японии рассказала, что продолжает работать в собственном барбершопе, несмотря на возраст. Об этом пишет South China Morning Post.

Сицуй Хакойси недавно была признана самой старой работающей в барбершопе женщиной в мире. 5 марта рекорд был официально зафиксирован Книгой Рекордов Гиннесса. Хакойси к нынешнему моменту проработала парикмахершей 94 года. Она начала карьеру в 1931 году, когда переехала в Токио. В 1939 вместе с мужем они открыли собственный салон. Однако во время войны она потеряла мужа и салон, который сгорел во время воздушного налета. Несмотря на тяготы, Хакойси не сдалась. Она переехала в Накагаву и там основала еще один барбершоп, где работает до сих пор. По словам долгожительницы, на пенсию она не собирается.

В 2020 году Хакойси приняла участие в церемонии открытия Олимпийских игр — она несла олимпийский факел. Для этого женщина тренировалась: каждый день на протяжении нескольких месяцев она проходила тысячу шагов с грузом, эквивалентным весу факела. Хакойси считает секретом своей активности и долголетия физические нагрузки — она каждый день делает зарядку и гуляет. Еще одним фактором японка назвала легкую сбалансированную диету.

Материалы по теме:
«Старики сами себя делают стариками» Она стала моделью, несмотря на возраст. И познала главный секрет молодости
«Старики сами себя делают стариками»Она стала моделью, несмотря на возраст. И познала главный секрет молодости
27 июля 2018
Они — суперстары Принципы долгой жизни от тех, кому за 90
Они — суперстарыПринципы долгой жизни от тех, кому за 90
26 января 2015

В последние годы женщина надеялась на то, что ее официально признают рекордсменкой. Она была счастлива, что ее мечта сбылась, и пришла на церемонию вместе с сыном и дочерью. Во время церемонии Хакойси поделилась своей жизненной философией: «Не держи зла, не завидуй и не вступай в ссоры».

Ранее жительница австралийского города Сидней отметила 100-летие и раскрыла секреты своего долголетия. В первую очередь, она посоветовала не зацикливаться на негативных вещах.

    Обсудить
    Последние новости

    Украина утвердила переговорную группу по урегулированию конфликта

    Под Курском найдены сотни пропавших без вести

    На зданиях возле администрации президента Сербии появились снайперы

    Снегопад обрушился на Подмосковье в середине марта и попал на видео

    Павел Дуров покинул Францию

    Австралия заявила о рассмотрении инициатив по отправке миротворцев на Украину

    108-летняя работающая парикмахерша поделилась секретами активности и долголетия

    Российский пенсионер перерезал горло цыганке после одной просьбы

    Украинские военные заложили авиабомбы под мостом в Судже и не успели их взорвать

    В России заявили о праве на ответ в случае применения ВСУ ракеты «Длинный Нептун»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше