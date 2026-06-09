Семья россиян собралась на отдых в Северную Македонию и лишилась денег из-за ChatGPT

Семья российских туристов собралась на отдых в Северную Македонию и лишилась денег из-за совета от ChatGPT. Об этом отец семейства рассказал в видео на своей странице @max.autodvizh в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Автор ролика отметил, что заранее поинтересовался у нейросети, нужна ли россиянам виза для поездки в эту балканскую страну. Искусственный интеллект заверил путешественника, что они имеют право находиться в Македонии без въездного документа в течение 90 дней. Обрадованные новостью туристы приобрели билеты и забронировали трансфер и отели.

Прибыв в аэропорт в день вылета и отстояв огромную очередь на регистрацию, россияне узнали, что виза им все-таки необходима. Мужчина пытался убедить сотрудника стойки, показав ему ответ ChatGPT, однако тот сослался на официальное постановление и отказал семье в регистрации.

Ранее аналогичная история приключилась с парой туристов, которые лишились оплаченного отпуска на Карибах из-за одной ошибки ChatGPT. Искусственный интеллект заверил путешественников, что визовых ограничений нет.