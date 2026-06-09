Водителей проинструктировали на случай столкновения с шаровой молнией

Ученый Бычков: При виде шаровой молнии не стоит выходить из автомобиля

От столкновения с шаровой молнией может спасти автомобиль. Что делать, если такое явление застигло человека в салоне авто, агентству РИА Новости рассказал ведущий научный сотрудник физического факультета МГУ, академик Российской академии естественных наук, председатель Российского комитета по шаровым молниям Владимир Бычков.

При виде шаровой молнии водителю не стоит выходить из автомобиля. Металлический корпус машины в таком случае создает эффект клетки Фарадея, при котором разряд молнии распределяется по кузову и уходит в землю, не задевая человека внутри. Максимум, на что в таких условиях способна шаровая молния, — это расплавить покрытие, отметил Бычков.

Однако необходимо учитывать, что шаровая молния может проникнуть в салон сквозь маленькие щели, поэтому в автомобиле нужно закрыть все окна, проинструктировал ученый. Снимать явление на телефоне эксперт также не советует, поскольку ее могут привлечь электромагнитные поля гаджета.

Если шаровая молния застигла вас на улице, необходимо помнить, что любой контакт с ней, даже через предметы, опасен. Опасно даже бросать в сторону молнии вещи, находясь от нее на большом расстоянии. Также не стоит прикасаться к деревьям и строениям, которые может задеть шаровая молния.