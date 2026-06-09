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19:47, 9 июня 2026Путешествия

Шесть поездов из Крыма отправятся позже графика

Поезда из Крыма в Петербург, Минеральные Воды, Москву и Пермь отправятся позже графика
Алина Черненко

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Шесть поездов из Крыма в Санкт-Петербург, Минеральные Воды, Москву и Пермь отправятся позже графика. Об этом в Telegram сообщил железнодорожный оператор «Гранд сервис экспресс».

Уточняется, что поезд №7/8 Севастополь — Санкт-Петербург отправится 10 июня в 4:00, поезд №26/25 Симферополь — Минеральные Воды — 10 июня в 6:40, поезд №92/91 Севастополь — Москва — 10 июня в 4:30, поезд №174 Евпатория — Москва — 10 июня в 5:00, поезд №142 Симферополь — Пермь — 10 июня в 5:30 и поезд №98/97 Симферополь — Москва — 10 июня в 5:00.

В источнике также указано, что поезд №179/180 Евпатория — Санкт-Петербург, отправление которого планировалось 9 июня в 17:55, был отменен.

Ранее пассажиры всех поездов на территории Крыма были эвакуированы после атаки дрона на поезд Москва — Симферополь. Также были остановлены пять направлявшихся на полуостров составов.

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