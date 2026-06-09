Следователи раскрыли расстрелявшего на улице россиянина велосипедиста

В Донецке задержан убивший мужчину на улице велосипедист

В Донецке задержан велосипедист, выстреливший в мужчину во время разборок на улице. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Донбассе».

По данным канала, фигурант — местный житель. Несколько дней назад он проезжал на велосипеде мимо ДК имени шахты Абакумова и увидел драку. Он решил вмешаться и во время разговора достал пистолет и выстрелил в одного из мужчин. Потерпевшему вызвали скорую помощь, но по дороге в больницу он скончался.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.

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