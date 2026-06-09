Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:06, 9 июня 2026Силовые структуры

Следователи раскрыли расстрелявшего на улице россиянина велосипедиста

В Донецке задержан убивший мужчину на улице велосипедист
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В Донецке задержан велосипедист, выстреливший в мужчину во время разборок на улице. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Донбассе».

По данным канала, фигурант — местный житель. Несколько дней назад он проезжал на велосипеде мимо ДК имени шахты Абакумова и увидел драку. Он решил вмешаться и во время разговора достал пистолет и выстрелил в одного из мужчин. Потерпевшему вызвали скорую помощь, но по дороге в больницу он скончался.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.

Ранее сообщалось, что раскрыты подробности о найденном прохожими изрезанном женском теле под Калининградом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский заявил Абрамовичу об отказе Киева уступать Донбасс

    Точность российских умных бомб показали со спутника

    Ушедший из России бренд объявил отзыв более миллиона машин по всему миру

    Испанец описал одну особенность жизни в России словами «не мог поверить, что это возможно»

    Пашинян задумал еще один способ сблизиться с ЕС

    В МИД России назвали Украину «криминальной империей»

    Лучшего судью Африки не пустили в США для работы на ЧМ-2026

    Раскрыты подробности массированной атаки ВСУ на Севастополь

    Бывшая невеста Лепса рассказала о знакомстве с новым возлюбленным

    Следователи раскрыли расстрелявшего на улице россиянина велосипедиста

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok