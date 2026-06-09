Смешавшая таблетки с антидепрессантами перед экзаменами россиянка оказалась в психбольнице

Shot: Школьница из ХМАО оказалась в больнице, смешав лекарства с антидепрессантами

Школьница из Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) смешала лекарства с антидепрессантами перед экзаменами и оказалась в психиатрической больнице. Об этом стало известно Telegram-каналу Shot.

По данным российского издания, 16-летняя выпускница испытывала тревогу перед экзаменами и обратилась к психиатру, который назначил ей антидепрессанты. Девушке этого показалось мало, и она решила усилить эффект препаратами от болезни Паркинсона.

После этого выпускница начала видеть галлюцинации. Ее поместили на четыре дня в психиатрическую лечебницу. Похожие случаи, как утверждает Shot, были зафиксированы в Москве, Башкирии, Ярославле, но там обошлось без госпитализации.

В соцсетях школьники делились опытом и рассказывали, что покупают специальный препарат для лечения болезни Паркинсона, чтобы пережить галлюцинации. Некоторые сильно превышают дозу, а кто-то и вовсе смешивает лекарства со спиртными напитками.

Ранее сообщалось, что в Полевском Свердловской области школьница потеряла сознание в коридоре перед сдачей Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по русскому языку.