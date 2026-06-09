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Силовые структуры
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20:02, 9 июня 2026Силовые структуры

Снимающий провокационные ролики блогер-миллионник задержан в московском аэропорту

В Москве полиция задержала иностранного блогера, снимающего провокационные ролики в метро
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

В Москве полиция задержала иностранного блогера, снимающего провокационные ролики в московском метро. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Задержание произошло в одном из международных аэропортов столицы, когда иностранец хотел уехать из России. Мужчину доставили в отделение полиции и возбудили в отношении него административное дело по статье 20.1 КоАП РФ.

На допросе блогер рассказал, что у него 1,3 миллиона подписчиков. По его словам, он снимал провокационный контент в метро для привлечения новых подписчиков и не знал, что так вести себя нельзя. Иностранец принес извинения.

У блогера до этого появились ролики, на которых он развязно ведет себя в метро. На одной из записей мужчина выхватил газету из сумки пожилого пассажира. На других он ложился на колени к незнакомым женщинам.

Ранее в Москве арестовали танцевавшего в ластах и маске в метро мужчину.

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