Снимающий провокационные ролики блогер-миллионник задержан в московском аэропорту

В Москве полиция задержала иностранного блогера, снимающего провокационные ролики в метро

В Москве полиция задержала иностранного блогера, снимающего провокационные ролики в московском метро. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Задержание произошло в одном из международных аэропортов столицы, когда иностранец хотел уехать из России. Мужчину доставили в отделение полиции и возбудили в отношении него административное дело по статье 20.1 КоАП РФ.

На допросе блогер рассказал, что у него 1,3 миллиона подписчиков. По его словам, он снимал провокационный контент в метро для привлечения новых подписчиков и не знал, что так вести себя нельзя. Иностранец принес извинения.

У блогера до этого появились ролики, на которых он развязно ведет себя в метро. На одной из записей мужчина выхватил газету из сумки пожилого пассажира. На других он ложился на колени к незнакомым женщинам.

Ранее в Москве арестовали танцевавшего в ластах и маске в метро мужчину.