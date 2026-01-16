Танцующий в ластах и маске в российском метро мужчина попал на видео

В Москве арестовали танцевавшего в ластах и маске в метро мужчину. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале. Там же она опубликовала видео.

На кадрах из поезда видно, как мужчина в ластах и маске под музыку заходит в вагон и начинает танцевать. При этом некоторые пассажиры снимают его на телефоны.

По данным ведомства, сотрудники полиции задержали правонарушителя. Он пытался оправдать свои действия съемкой ролика для социальных сетей.

Его действия квалифицированы как нарушение требований транспортной безопасности и нарушение правил пользования метрополитеном. Суд приговорил его к четырем дням административного ареста.

Ранее сообщалось, что блогер с Украины проехался в московском метро в ластах и поплатился.