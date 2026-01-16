Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:54, 16 января 2026Силовые структуры

Танцующий в ластах и маске в российском метро мужчина попал на видео

В Москве арестовали танцевавшего в ластах и маске в метро мужчину
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

В Москве арестовали танцевавшего в ластах и маске в метро мужчину. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале. Там же она опубликовала видео.

На кадрах из поезда видно, как мужчина в ластах и маске под музыку заходит в вагон и начинает танцевать. При этом некоторые пассажиры снимают его на телефоны.

По данным ведомства, сотрудники полиции задержали правонарушителя. Он пытался оправдать свои действия съемкой ролика для социальных сетей.

Его действия квалифицированы как нарушение требований транспортной безопасности и нарушение правил пользования метрополитеном. Суд приговорил его к четырем дням административного ареста.

Ранее сообщалось, что блогер с Украины проехался в московском метро в ластах и поплатился.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России ответили на призыв Польши о компенсации от Москвы за действия СССР

    В России объявили сроки окончательной блокировки WhatsApp

    США купили новое супероружие. На что оно способно и сколько стоит

    В Кремле ответили на вопрос о диалоге с США и Европой

    В Кремле ответили на вопрос о дате послания Путина Федеральному собранию

    В Москве замечены экстремальные чистильщики крыши

    Азербайджан начал поставки природного газа в ФРГ и Австрию

    Долиной предрекли полную отмену концертной деятельности

    Юная россиянка вместе с сожителем матери расправилась со своей бабушкой ради госнаграды

    ВСУ атаковали ТЭС и подстанцию в российском приграничье

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok