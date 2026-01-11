Реклама

Блогер с Украины проехался в московском метро в ластах и поплатился

В московском метро задержали 30-летнего блогера в водолазном костюме и ластах
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

В Москве задержали 30-летнего блогера, проехавшегося в метро в водолазном костюме и ластах. Об этом сообщает «Российская газета».

Отмечается, что люди заметили мужчину в водолазном костюме и ластах в одном из вагонов метро и обратились в службу безопасности, задержавшей необычно одетого пассажира. По данным издания, им оказался блогер с Украины, который, по его словам, снимал контент для соцсетей в московском метро. По его словам, именно для этого он оделся соответствующим образом.

В настоящий момент устанавливается, есть ли в действиях мужчины, надевшего водолазный костюм и поплатившегося за это задержанием, состав административного правонарушения.

Ранее стало известно, что полиция задержала мужчину, плеснувшего кипятком в лицо пассажирке метро. Уточнялось, что инцидент произошел на станции метро «Южная».

