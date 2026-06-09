США предрекли втягивание в новую войну против воли Трампа

Axios: США окажутся втянутыми в конфликт на Ближнем Востоке, несмотря на желание Трампа

Последние 24 часа подчеркнули риск того, что США снова окажутся втянутыми в крупные боевые действия на Ближнем Востоке, несмотря на явное желание американского президента Дональда Трампа выйти из этой ситуации. Об этом сообщает Axios.

Как отмечает портал, спустя 100 дней после начала конфликта с Ираном Трамп так и не смог заключить труднодостижимое соглашение о прекращении войны и последние 24 часа изо всех сил старался предотвратить ее полномасштабное возобновление, оказавшись в затруднительном положении.

В телефонном интервью изданию Трамп заявил, что предупреждал израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху, что в случае возобновления войны с Ираном тот может оказаться один. Он также отметил, что ему звонили из пяти разных стран региона с просьбой оказать давление на Нетаньяху, чтобы тот прекратил это.

Однако, в разговоре с американским лидером, по словам израильского источника, Нетаньяху утверждал, что бездействие в ответ на иранскую атаку будет плохо для Израиля, плохо для США и плохо для сделки, которую пытался заключить Трамп.

По словам источников в США и Израиле, события последних 24 часов являются еще одним доказательством того, что стратегические интересы США и Израиля, а также политические интересы Трампа и Нетаньяху, расходятся с каждым днем.

«Биби нужна война, чтобы оставаться политически активным в Израиле, а Трампу нужно, чтобы война закончилась, чтобы оставаться политически активным в США», — заявил американский чиновник порталу.

Ранее стало известно, что Трамп хочет диктовать свои условия, но в Иране он постоянно переходит все границы дозволенного.