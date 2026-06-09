Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:27, 9 июня 2026Мир

Трампа обвинили в переходе всех границ дозволенного

NYT: Трамп хочет диктовать условия, но в Иране он переходит все границы дозволенного
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Nathan Howard / Reuters

Президент США Дональд Трамп хочет диктовать свои условия, но в Иране он постоянно переходит все границы дозволенного. Об этом сообщает The New York Times (NYT).

Как отмечает издание, в своей политической карьере Трамп всегда демонстрировал доминирование и контроль, но на Ближнем Востоке он сталкивается с затяжным кризисом, который постоянно препятствует реализации этих стремлений.

«Трамп начал войну по собственному желанию, переоценив военный потенциал Америки и недооценив потенциал Ирана. Это тот замкнутый круг, из которого Трамп сейчас не может выбраться», — сказал бывший сотрудник Госдепартамента Аарон Дэвид Миллер.

Кроме того, по словам бывшего офицера армии США и военного эксперта, Соединенные Штаты продемонстрировали, что обладают самой мощной армией в мире, но эта военная мощь также имеет свои ограничения. Он также подчеркнул, что его беспокоит, что нынешняя американская администрация недооценила Иран.

Ранее американский вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что США будут продолжать добиваться заключения сделки с Ираном, вне зависимости от мнения Израиля по данному вопросу. Он уточнил, что одним из важных критериев успешности сделки будет не то, что иранцы напишут на бумаге, а настоящее соблюдение ими требований соглашения.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Неуклюжая провокация». Небензя оценил письмо Зеленского Путину и указал на ошибку Киева

    Названа причина ударов ВСУ по мосту на границе с Крымом

    Девятичасовой пожар разгорелся после взрыва у вокзала в Санкт-Петербурге

    Названо число погибших от ударов ВСУ россиян

    Врач разоблачила три неработающих метода оздоровления организма

    Трампа обвинили в переходе всех границ дозволенного

    В США погиб лауреат Пулитцеровской премии

    Китай стал меньше торговать с США и больше с Европой

    В России снизился дефицит кадров в одной отрасли

    Около ста школ закрыли из-за агрессивного медведя на улицах

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok