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12:28, 9 июня 2026Россия

Стало известно о смерти россиянки при атаке ВСУ на многоквартирный дом

Оперштаб сообщил о смерти женщины при атаке ВСУ на многоквартирный дом под Белгородом
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Оперштаб сообщил о смерти женщины при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на многоквартирный дом в поселке Малиновка под Белгородом. Информация о происшествии опубликована в Telegram.

По данным канала, атака была совершена с помощью FPV-дрона. О жертве удара стало известно после проведения осмотра и судебно-медицинской экспертизы.

«Личность россиянки установлена», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в ночь на 9 июня средства противовоздушной обороны сбили над Россией 140 беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Под удар попали восемь регионов.

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