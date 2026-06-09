Стало известно о смерти россиянки при атаке ВСУ на многоквартирный дом

Оперштаб сообщил о смерти женщины при атаке ВСУ на многоквартирный дом под Белгородом

Оперштаб сообщил о смерти женщины при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на многоквартирный дом в поселке Малиновка под Белгородом. Информация о происшествии опубликована в Telegram.

По данным канала, атака была совершена с помощью FPV-дрона. О жертве удара стало известно после проведения осмотра и судебно-медицинской экспертизы.

«Личность россиянки установлена», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в ночь на 9 июня средства противовоздушной обороны сбили над Россией 140 беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Под удар попали восемь регионов.

