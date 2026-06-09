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17:55, 9 июня 2026Мир

Стоимость имущества Мадьяра и Орбана сравнили

Стоимость задекларированного имущества Мадьяра оказалась в 10 раз больше, чем у Орбана
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Omar Havana / Reuters

Стоимость задекларированного имущества нового премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра оказалась в 10 раз больше, чем у его предшественника Виктора Орбана. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным декларации об активах, поданной Орбаном, сумма средств на его совместном кредитном счете с супругой составляет 9,1 миллиона форинтов (около 25 тысяч евро). При этом экс-премьер не задекларировал другие активы и недвижимость.

В то же время Мадьяр указал, что владеет домом и квартирой в Будапеште, загородным участком, гаражом, автомобилем Volvo XC60, пианино Yamaha и картинами. При этом сумма активов нового главы правительства Венгрии на банковских счетах, в инвестиционных фондах и ценных бумагах составила около 250 тысяч евро.

Ранее сообщалось, что парламент Венгрии утвердил масштабное сокращение зарплат для премьер-министра, министров, руководства парламента и депутатов. Согласно опубликованным данным, ежемесячный доход Мадьяра по сравнению с его предшественником сократится более чем вдвое — с 7,8 до 3,8 миллиона форинтов в месяц (примерно с 1,79 миллиона до 874 тысяч рублей).

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