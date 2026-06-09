Столкновение BMW после подрыва с припаркованной машиной в Подмосковье попало на видео

В сети появилось видео столкновения BMW после подрыва с припаркованной машиной

Столкновение подорванного автомобиля BMW X3 с припаркованной машиной попало на видео. Запись публикует Telegram-канал Shot.

На кадрах видно, как горящая машина проезжает несколько метров и врезается в заднее крыло автомобиля Haval.

О взрыве в микрорайоне Авиаторов города Балашихи стало известно ранее во вторник, 9 июня. Сообщалось, что взрыв произошел около 05:30 мск, когда машина находилась в движении. Водитель получил множественные ранения, которые оказались несовместимы с жизнью. Момент взрыва также попал на видео. Возбуждено уголовное дело.