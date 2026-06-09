Супруги-шпионы создали в России сеть тайников со взрывчаткой по заданию Украины

В Херсонской области супруги-шпионы сели за госизмену и хранение взрывчатки

В Херсонской области 52-летнего местного жителя и его 47-летнюю супругу признали виновными в государственной измене и хранении взрывчатки. Приговор: 16 и 9 лет колонии соответственно. Об этом сообщила региональная прокуратура.

Как установил суд, осужденные являлись противниками проведения специальной военной операции (СВО). Весной 2024 года глава семьи добровольно вступил в контакт с представителями спецслужб Украины и предложил свои услуги. Супруги регулярно получали от кураторов взрывчатку и компоненты для изготовления взрывных устройств. Все это они распределяли по выстроенной ими сети тайных схронов.

Часть переданных кураторами взрывчатых веществ супруги хранили по месту жительства, их нашли и изъяли вскоре после задержания шпионов. В доход государства также конфискован автомобиль марки Mercedes-Benz.

Ранее задержанный за шпионаж в пользу Киева 41-летний гражданин России сделал заявление на видео.