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13:19, 9 июня 2026Наука и техника

Точность российских умных бомб показали со спутника

Точные попадания российских бомб с УМПК показали со спутника
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Западные спутниковые снимки показали точность российских бомб с универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК). На соответствующий кадр обратил внимание Telegram-канал «Осведомитель».

На снимке, который демонстрирует район западнее населенного пункта Гуляйполя, видны места попаданий российских умных бомб. Точные удары сконцентрированы на посадках, в которых противник оборудовал позиции войск.

Канал допустил, что на этом участке фронта ВСУ не могут ставить помехи, которые влияют на точность бомб.

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