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10:39, 9 июня 2026Мир

Трамп ответил на вопрос о возобновлении ударов по Ирану

Трамп заявил о нежелании возобновлять удары по Ирану
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Nathan Howard / Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что не хотел бы возобновлять военные удары по Ирану. Свою позицию американский лидер объяснил журналистам после посещения матча Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в Нью-Йорке. Запись трансляции доступна на YouTube-канале DRM-News.

«Если мы еще две-три недели будем наносить удары, то ничего не останется. Но [Ормузский пролив] не откроется еще месяцы. Если мы будем бомбить, то много людей погибнет. Кто этого хочет? Я — не хочу», — сказал Трамп.

По словам президента, морская блокада иранского государства продемонстрировала большую эффективность по сравнению с бомбардировками. «Их экономика действительно страдает, и они пойдут на сделку», — считает американский лидер.

Ранее Трамп заявил, что сделка между Соединенными Штатами и Ираном будет достигнута в течение двух недель. По прогнозам американского лидера, Вашингтон должен выиграть эту битву «за следующие две недели». Тогда президент Америки намерен объявить о полной победе над Исламской Республикой, заявил он.

Как считает глава Белого дома, Тегеран якобы «готов отдать все», что могут попросить в Вашингтоне. По мнению Трампа, это касается и желания США не допустить разработку Ираном ядерного оружия.

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