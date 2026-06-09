Трамп ответил на вопрос о возобновлении ударов по Ирану

Президент США Дональд Трамп заявил, что не хотел бы возобновлять военные удары по Ирану. Свою позицию американский лидер объяснил журналистам после посещения матча Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в Нью-Йорке. Запись трансляции доступна на YouTube-канале DRM-News.
«Если мы еще две-три недели будем наносить удары, то ничего не останется. Но [Ормузский пролив] не откроется еще месяцы. Если мы будем бомбить, то много людей погибнет. Кто этого хочет? Я — не хочу», — сказал Трамп.
По словам президента, морская блокада иранского государства продемонстрировала большую эффективность по сравнению с бомбардировками. «Их экономика действительно страдает, и они пойдут на сделку», — считает американский лидер.
Ранее Трамп заявил, что сделка между Соединенными Штатами и Ираном будет достигнута в течение двух недель. По прогнозам американского лидера, Вашингтон должен выиграть эту битву «за следующие две недели». Тогда президент Америки намерен объявить о полной победе над Исламской Республикой, заявил он.
Как считает глава Белого дома, Тегеран якобы «готов отдать все», что могут попросить в Вашингтоне. По мнению Трампа, это касается и желания США не допустить разработку Ираном ядерного оружия.