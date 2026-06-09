Трамп раскрыл детали новой договоренности Израиля и Ирана

Трамп заявил, что Иран и Израиль прекратят удары на неделю

Израиль и Иран договорились воздержаться от новых ударов друг против друга как минимум на ближайшую неделю. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, общаясь с журналистами после разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, передает Al Jazeera.

«Мы провели очень хороший разговор [с Нетаньяху]. По нему ударили, он ударил в ответ. Я не могу его за это винить… Но теперь они это прекратили. Так что они оставят друг друга в покое еще на неделю или около того», — сказал он.

При этом американский лидер выразил уверенность, что стороны близки к заключению соглашения, которое не позволит Ирану получить ядерное оружие.

Ранее Трамп пригрозил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху оставить его страну один на один против Ирана. «Они [иранцы] попросили нас сказать Израилю, чтобы тот прекратил нападения. Я позвонил Биби и заставил его прекратить. Я сказал ему: Биби, ты должен быть очень осторожен в своих действиях, потому что очень скоро можешь остаться один на один против Ирана», — сказал он.