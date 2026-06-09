Трем странам СНГ предрекли миграционный кризис после «катастрофы»

Сысоев: Армения, Азербайджан и Туркменистан могут столкнуться с миграционным кризисом

Армения, Азербайджан и Туркменистан могут столкнуться с острым миграционным кризисом в случае «катастрофы» на Ближнем Востоке. Об этом заявил руководитель Антитеррористического центра СНГ Евгений Сысоев, передает Caliber в своем Telegram-канале.

«Блокирование поставок энергоносителей и минеральных удобрений, удары по объектам критической инфраструктуры, а также риски дальнейшей эскалации создают предпосылки для масштабной катастрофы, способность провоцировать мощные миграционные процессы и гуманитарный кризис, аналогичный Ливии и Ираку», — указал он.

При этом Сысоев подчеркнул, что риски существуют не только для этих трех стран, но и для других государств постсоветского пространства.

1 июня журнал Politico со ссылкой на свои источники сообщил, что Европейский союз (ЕС) рассматривает Казахстан и Узбекистан в числе потенциальных стран-партнеров для размещения центров содержания мигрантов, которым отказано в предоставлении убежища на территории ЕС. Позже в Астане эту информацию опровергли.