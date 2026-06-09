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15:05, 9 июня 2026Путешествия

Турист привез жену на лечение в больницу Греции и потерял сознание у ее постели

Mirror: 55-летний турист не выжил в отпуске с супругой в Греции
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Thanasis F / Shutterstock / Fotodom

Отдыхавший с супругой на юге Греции турист перестал подавать признаки жизни в местной больнице. Об этом сообщило издание Mirror.

По данным источника, путешественники из Великобритании, 55-летний мужчина и его жена, проводили отпуск в Калаврите. 3 июня британка почувствовала себя плохо, муж экстренно привез ее в больницу, где женщине оказали первую помощь и назначили лечение. Вскоре после этого турист потерял сознание у ее постели.

Медики попытались реанимировать мужчину, но безуспешно — он не выжил. Врачи отправили тело приезжего на вскрытие, чтобы установить причину смерти. Уточняется, что супругу пострадавшего выписали через несколько дней — ее жизни ничто не угрожает. Полиция Греции проводит расследование.

Ранее 73-летний турист не выжил после купания на пляже в Европе — мужчина не дождался приезда скорой помощи.

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