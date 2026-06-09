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21:51, 9 июня 2026Мир

Туск разозлился из-за формата переговоров по Украине

Туск разозлился из-за формата переговоров по Украине и предостерег от диалога с Путиным
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Jack Taylor / Reuters

Премьер-министр Польши Дональд Туск разозлился из-за формата Е3, который инициирует переговорный процесс по Украине. Его не устроило, что Варшаву не пригласили на встречу лидеров Великобритании, Германии и Франции с украинским президентом Владимиром Зеленским в Лондоне, сообщает Reuters.

Отсутствие Туска на этом мероприятии вызвало в Варшаве вопросы, нет ли в этом стремления западноевропейских держав, планирующих склонить Киев к диалогу с Москвой, оттеснить Польшу на второй план.

«Я очень осторожен в отношении идей, возникающих в Западной Европе, о скорейшем начале диалога или разговора с [президентом России Владимиром] Путиным по поводу Украины», — предостепег польский премьер. Он подчеркнул, что Польша непременно должна участвовать в переговорах.

Издание отмечает, что Варшава на протяжении всего конфликта оказывала Киеву поддержку, финансовую и военную, и стала одним из крупнейших спонсоров обороны в НАТО.

Туск указал, что не он один раздражен форматом Е3, который исключает участие в переговорах других европейских партнеров Украины. Я поговорил с премьер-министром Италии Джорджией Мелони, которая не в восторге от существования такого формата. Любые договоренности, в которых Польша не участвует, не будут иметь обязательной силы для Польши», — подчеркнул он.

Ранее Дональд Туск признался, что его «бесят» некоторые высказывания Владимира Зеленского.

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