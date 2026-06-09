Уголовник ответил за расправу над супругами и получил новый срок

В Свердловской области бандиту и разбойнику дали новый срок за старое убийство

В Свердловской области ранее судимого жителя города Арамиль Виктора Бороздина приговорили к 19 годам и 4 месяцам колонии за расправу над супружеской парой в сентябре 1999 года. Об этом в своем Telegram сообщает издание «Е.1».

По данным следствия, в ночь на 27 сентября 1999 года во дворе частного жилого дома в Арамиле между уголовником и его знакомыми произошла ссора. Бороздин выхватил огнестрельное оружие и выстрелил в каждого. Полученные ранения оказались несовместимы с жизнью. Установить его причастность к преступлению удалось только спустя 26 лет.

У него богатая криминальная биография. В колонии с 2002 по 2019 год он сидел за бандитизм, разбойные нападения и расправы.

Ранее сообщалось, что в Волгограде предстанет перед судом россиянин, совершивший заказную расправу 27 лет назад.