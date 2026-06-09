Утренняя пробежка российских полицейских за мужчиной в шортах попала на видео

В Екатеринбурге ранним утром полицейские устроили пробежку за мужчиной в шортах. Видео погони, заснятой очевидцами, публикует E1.ru.
Погоню в 5 часов утра засняли жители Уктуса. Три экипажа ДПС гнались за водителем Lada Largus, который затем бросил во дворах машину и попытался скрыться на своих двоих, однако запнулся о бордюр и упал на землю.
На кадрах видно, как полицейские догнали мужчину и пнули его, а потом подъехал служебный автомобиль.
По словам очевидцев, позже мужчина поднялся, и его увезли.
Ранее появилось видео погони за автомобилем ВАЗ-2106 в Петровске-Забайкальском. За рулем оказался подросток, его остановили после стрельбы.