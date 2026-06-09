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Силовые структуры
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14:05, 9 июня 2026Силовые структуры

Утренняя пробежка российских полицейских за мужчиной в шортах попала на видео

Очевидцы сняли на видео погоню полицейских за мужчиной в Екатеринбурге
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

В Екатеринбурге ранним утром полицейские устроили пробежку за мужчиной в шортах. Видео погони, заснятой очевидцами, публикует E1.ru.

Погоню в 5 часов утра засняли жители Уктуса. Три экипажа ДПС гнались за водителем Lada Largus, который затем бросил во дворах машину и попытался скрыться на своих двоих, однако запнулся о бордюр и упал на землю.

На кадрах видно, как полицейские догнали мужчину и пнули его, а потом подъехал служебный автомобиль.

По словам очевидцев, позже мужчина поднялся, и его увезли.

Ранее появилось видео погони за автомобилем ВАЗ-2106 в Петровске-Забайкальском. За рулем оказался подросток, его остановили после стрельбы.

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