Утренняя пробежка российских полицейских за мужчиной в шортах попала на видео

Очевидцы сняли на видео погоню полицейских за мужчиной в Екатеринбурге

В Екатеринбурге ранним утром полицейские устроили пробежку за мужчиной в шортах. Видео погони, заснятой очевидцами, публикует E1.ru.

Погоню в 5 часов утра засняли жители Уктуса. Три экипажа ДПС гнались за водителем Lada Largus, который затем бросил во дворах машину и попытался скрыться на своих двоих, однако запнулся о бордюр и упал на землю.

На кадрах видно, как полицейские догнали мужчину и пнули его, а потом подъехал служебный автомобиль.

По словам очевидцев, позже мужчина поднялся, и его увезли.

Ранее появилось видео погони за автомобилем ВАЗ-2106 в Петровске-Забайкальском. За рулем оказался подросток, его остановили после стрельбы.