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06:53, 9 июня 2026Мир

В Британии назвали необычную причину нападок на Россию

Гэллоуэй: Лондон не берет ответственность за свои провалы и винит Россию
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Hannah McKay / Reuters

Власти Великобритании не могут взять на себя ответственность за провалы своей политики и вместо этого винят Россию в проблемах государства. Необычную причину нападок Лондона на Москву назвал глава Рабочей партии Великобритании Джордж Гэллоуэй в интервью РИА Новости.

«Они вынуждены винить кого-то, они не могут винить сами себя. Это 45 лет неолиберальной экономики и империалистической внешней политики. Они не могут смириться с тем, что плачевный провал британского государства — их вина, и поэтому ищут, на кого возложить ответственность, и в один день это Россия, в другой — Китай», — сказал он.

По его словам, Британия сейчас испытывает большие проблемы в экономической, социальной и культурной сферах. Политик подчеркнул, что британские элиты уже давно привыкли «ненавидеть Россию», и эта ненависть существовала «задолго до [президента РФ Владимира] Путина, до большевиков и восходит по крайней мере к середине XIX века».

Ранее зампостпреда России при ООН Анна Евстигнеева ответила на замечания британского дипломата из-за срыва переговоров по Украине. «Полмира знает поговорку, что если два соседа дерутся, значит вчера в гостях был англичанин. И для очень многих стран эта мудрость очень дорого стоила», — сказала она.

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