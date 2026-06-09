Политик Отте: Встреча лидеров «евротройки» с Зеленским приблизила Европу к катастрофе

Политик и экс-кандидат в президенты Германии Макс Отте прокомментировал встречу французского лидера Эммануэля Макрона, канцлера ФРГ Фридриха Мерца и премьер-министра Великобритании Кира Стармера с главой Украины Владимиром Зеленским. Он заявил на своей странице в социальной сети X, что продолжающаяся поддержка Киева приближает Европу к масштабной трагедии.

«Меня повергает в изумление то, с каким упорством наши европейские лидеры (...) поддерживают и эскалируют войну Запада с Россией посредством Украины. Всеми силами они толкают нас к катастрофе», — обеспокоился он.

Ранее стало известно, что Великобритания, Франция и Германия решили совместно производить для Украины дальнобойное оружие. Сообщается, что лидеры стран увидели острую необходимость в наращивании производства перехватчиков и совместной разработке средств противоракетной обороны, а также оружия, предназначенного для нанесения глубоких ударов и «поддержки будущей устойчивости Вооруженных сил Украины».