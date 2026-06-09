Лидер АдГ Вайдель: Украина должна объяснить свою роль в подрывах «Северных потоков»

Украина должна объяснить свою роль в подрывах газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2». Об этом заявила сопредседатель оппозиционной немецкой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алис Вайдель, передает ТАСС.

«Украина должна для начала объяснить, как дело дошло до этого акта государственного терроризма — подрыва важнейшей инфраструктуры, которая у нас была, а именно трубопровода "Северный поток", и какую роль она в этом сыграла», — сказала политик.

По словам Вайдель, после этого Киев должен выплатить Берлину компенсацию за причиненный Германии «огромный ущерб».

Ранее депутат бундестага от АдГ Штеффен Котре выразил уверенность, что взорванные в 2022 году газопроводы «Северный поток-1» и «Северный поток-2» будут обязательно восстановлены в будущем. Политик добавил, что ремонт трубопроводов будет тесно связан с возвращением реалистичного подхода к отношениям с Россией среди европейских политиков.