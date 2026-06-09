В Госдуме призвали увеличить штраф для компаний за невыплату зарплаты сотрудникам

Депутат Миронов призвал увеличить штраф для компаний за невыплату зарплаты сотрудникам

В России призвали увеличить штраф для компаний за невыплату зарплаты сотрудникам с 0,15 процента до 0,5 процента ставки Центробанка России (ЦБ РФ) в день. Такое предложение на рассмотрение Госдумы внес председатель партии «Справедливая Россия» (СР) Сергей Миронов. Документ оказался в распоряжении «Ленты.ру».

«Предлагаю внести поправки в Трудовой кодекс и обязать работодателей выплачивать сотрудникам компенсацию в размере 0,5 процента действующей ставки ЦБ РФ за каждый день просрочки с невыплаченной зарплаты, отпускных, компенсации при увольнении. По сути, это штрафные санкции, и 0,5 процента выбраны неслучайно. Именно такой процент граждане вынуждены платить микрофинансовым организациям по потребительским кредитам», — объяснил Миронов.

По словам парламентария, согласно данным Росстата, размер просроченной задолженности по зарплате в России на конец прошлого года составил 2 миллиарда 27,2 миллиона рублей. По сравнению с ноябрем 2025 долг увеличился на 256,8 миллиона рублей (14,5 процента).

«В годовом выражении наблюдается крайне тревожная тенденция: по сравнению с декабрем 2024 года объем "зарплатных долгов" вырос на 1 миллиард 134,6 миллиона рублей, то есть более чем в два раза. Хотя я думаю, что реальные суммы гораздо больше официальных данных», — отметил депутат.

Надо учитывать, что из-за несовершенства трудового законодательства граждане не могут получить справедливую компенсацию. Даже по суду за каждый день задержки – только 0,15 процента ключевой ставки ЦБ РФ, но надо учитывать, что зачастую проблему нехватки денег они решают походом в МФО. Там им приходится занимать под гораздо больший процент, и СР предлагает сделать так, чтобы расходы по микрозаймам «до зарплаты» полностью оплачивал работодатель Сергей Миронов председатель партии «Справедливая Россия»

Ранее карьерный эксперт Ирина Котлярова сообщила, что чрезмерная назойливость сотрудника в вопросе повышения зарплаты может навредить его репутации в глазах начальника. Она отметила, что обращаться с такого рода просьбами следует не чаще раза в год.

Перед соответствующим обращением, предупредила аналитик, сотруднику следует внимательно изучить ситуацию на рынке труда. Если его зарплата отстает от оклада на той же должности в других компаниях, нужно проинформировать начальство об этом.