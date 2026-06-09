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16:39, 9 июня 2026Авто

В Казахстане прижилась машина с рухнувшими продажами

Электропикап Tesla Cybertruck в Казахстане превратили в спасательный автомобиль
Марина Аверкина

Кадр: @sgork_official

Интерес к электропикапу Tesla Cybertruck в США угас, поэтому производителю не остается ничего иного, как пытаться продвигать машину на незадействованные до сих пор рынки. И вот уже несколько автомобилей бренда несут службу в государственных структурах Казахстана, пишет Carscoops.

В середине мая матово-черный Cybertruck, оснащенный синими и красными проблесковыми маячками, задействовала Служба государственной безопасности Казахстана во время саммита Организации тюркских государств в Туркестанской области. Электромобиль, по некоторым данным, передали властям в дар от местного бизнесмена. Изначально его подготовили как передвижной командный пункт, а в дальнейшем планируют применять для координации подразделений и обеспечения связи на крупных мероприятиях по всей стране.

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Второй экземпляр пополнил автопарк Министерства чрезвычайных ситуаций. Этот пикап выкрашен в матовый белый цвет с оранжевыми и синими полосами. Вице-министр Ерболат Садырбаев рассказал, что автомобиль успешно показал себя на сложном рельефе горной местности в Алматинской области. По его словам, работа ведомства часто требует немедленного реагирования, когда на счету каждая минута. Садырбаев подчеркнул, что Cybertruck доказал высокую эффективность в экстренных ситуациях и помогает спасать жизни людей. Правительство Казахстана намерено расширить закупки таких машин, хотя точное количество не называется.

Коммерческие перспективы Tesla Cybertruck на домашнем рынке оказались скромнее первоначальных прогнозов. Илон Маск в свое время заявлял, что компания сможет реализовывать до полумиллиона таких машин ежегодно. Однако реальные цифры оказались значительно скромнее. Наблюдая резкое сокращение продаж в США — с 39 965 единиц в 2024 году до 20 237 в 2025-м, — Tesla готова поставлять пикап везде, где на него находится хотя бы демонстрационный спрос, пишут эксперты Carscoops.

Ранее стало известно, что китайская Chery прекратила в России продажи популярного кроссовера. С официального российского сайта бренда исчезло описание модели Tiggo 8 Pro Max, но официального заявления о завершении реализации автомобиля компания не делала.

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