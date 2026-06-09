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06:37, 9 июня 2026Мир

В Конгрессе США раскрыли состояние переговоров по Украине

Конгрессвумен Луна: Мирные переговоры по Украине продолжаются
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Daniel Cole / Reuters

Переговоры по Украине продолжаются и принесут пользу всем государствам, принимающим в них участие. Об этом на своей странице в социальной сети X высказалась американская конгрессвумен Анна Паулина Луна.

«СМИ, пытающиеся сорвать мирные переговоры администрации с Россией и Украиной, — это те же самые СМИ, которые продвигали ложь о том, что Россия вмешалась в выборы 2016 года. Игнорируйте их», — призвала она.

По словам конгрессвумен, мирные переговоры «живы-здоровы и принесут большую пользу всем участвующим странам».

Ранее спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев поддержал столкнувшуюся с критикой за встречу с делегацией Госдумы конгрессвумен Анну Паулину Луну. Он заявил, что миротворцы одержат победу.

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