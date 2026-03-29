Дмитриев поддержал столкнувшуюся с критикой коллег конгрессвумен Луну

Миротворцы одержат победу. Таким образом на публикацию американской конгрессвумен Анны Паулины Луны, столкнувшейся с критикой после встречи с российской парламентской делегацией, ответил глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев на своей странице в соцсети X.

«Миротворцы победят», — сообщил Дмитриев.

Ранее Анна Паулина Луна раскритиковала коллег, осуждающих ее за встречу с депутатами Госдумы в Вашингтоне. По ее словам, администрация американского президента Дональда Трампа и ряд членов конгресса, включая ее саму, работают над соглашением об урегулировании конфликта на Украине. Конгрессвумен также посоветовала тем, кто недоволен ее действиями, прийти и поговорить с ней в зале заседаний.

До этого заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам, глава думской делегации Вячеслав Никонов по итогам визита в Вашингтон назвал его историческим. Политик отметил, что поездка по приглашению членов Конгресса США стала первой за долгое время.