04:27, 29 марта 2026Мир

В Конгрессе США жестко ответили на критику после визита делегации России

Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Francis Chung / Pool via CNP / Globallookpress.com

Конгрессвумен Анна Паулина Луна раскритиковала коллег, осуждающих ее за встречу с депутатам Госдумы в Вашингтоне. На своей странице в соцсети X она назвала их трусами, которые находятся на проигравшей стороне истории.

«Похоже, в конгрессе есть несколько очень злых конгрессменов с низким IQ, которые, видимо, считают, что Госдепартамент не одобрил поездку для мирных переговоров по России. Это те же самые люди, которые были бесполезны и не ничего не добились, особенно когда дело касалось реальных мирных переговоров», — написала Луна.

По ее словам, администрация американского президента Дональда Трампа и ряд членов конгресса, включая ее саму, работают над соглашением об урегулировании конфликта на Украине. Конгрессвумен также посоветовала тем, кто недоволен ее действиями, прийти и поговорить с ней в зале заседаний.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что визит российских парламентариев в США несет много пользы. Он рассказал, что депутаты контактировали с американскими конгрессменами, также в их графике значились встреча в Совете нацбезопасности и общение с аналитиками.

