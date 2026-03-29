Песков: Визит российских парламентариев в США несет много пользы

Визит российских парламентариев в США несет много пользы. Об этом заявил ТАСС jфициальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он уточнил, что депутаты Госдумы контактировали с американскими конгрессменами. Также в их графике значились встреча в Совете нацбезопасности и общение с аналитиками. Песков также добавил, что президенту РФ Владимиру Путину будет предоставлена вся информация о контактах, которые имели место.

Делегация, состоящая из пяти депутатов Госдумы, завершила свою двухдневную поездку в США и вылетела из Вашингтона. По пути самолет с делегацией российских парламентариев приземлился в международном аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке.

Встречи российских депутатов с коллегами из конгресса США и чиновниками американской администрации прошли 26 и 27 марта.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам, глава думской делегации Вячеслав Никонов по итогам визита в Вашингтон назвал его историческим. Политик отметил, что поездка по приглашению членов Конгресса США стала первой за долгое время.