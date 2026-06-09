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14:23, 9 июня 2026Мир

В Лондоне разгорелся новый шпионский скандал

The i Paper: В здании правительства Великобритании обнаружили скрытую камеру
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Loredana Sangiuliano / Shutterstock / Fotodom

Сотрудники службы безопасности обнаружили скрытую камеру в здании правительства Великобритании. Об этом сообщает The i Paper.

«Сотрудники службы безопасности, работающие в здании на Маршам-стрит в районе Виктория в центре Лондона — обширном комплексе офисов, где расположены министерство внутренних дел и министерство жилищного строительства, общин и местного самоуправления (MHCLG), — обнаружили скрытую камеру в потолочной панели», — говорится в материале.

Электронное устройство было обнаружено в общей зоне, которая используется несколькими госслужащими, а не в кабинетах министров или рядом с ними. Как камера оказалась там и как долго она там находилась, остается неизвестным.

Одним из самых громких решений, принятых в здании на Маршам-стрит за последние месяцы, стало одобрение планов Китая по строительству огромного нового посольства в центре Лондона. Оно было принято, несмотря на предупреждения противников о том, что это место может быть использовано в качестве базы для шпионажа и представляет угрозу безопасности.

Ранее США пригрозили прекратить обмен разведывательными данными с Великобританией из-за снятия обвинений с двух британцев по делу о якобы шпионаже в пользу Китая.

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