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18:19, 9 июня 2026Из жизни

В Москве свадьба состоялась без жениха

В Москве состоялась свадьба, на которую не приехал жених
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Photos by Lanty / Unsplash

В Москве сыграли свадьбу без жениха. Об этом рассказала ведущая мероприятия Анастасия Михайлова в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Мужчина не успел приехать на свадьбу из-за обстоятельств, связанных с его работой. Несмотря на это торжество все равно состоялось, но ему пришлось участвовать в нем дистанционно. Телефон, с которого жениху позвонили по видео, поставили на штатив, и ведущая ходила с ним между гостями.

По словам Михайловой, невеста смогла пережить этот день почти без слез. Она назвала ее сильным человеком. Ведущей и ее партнеру пришлось оперативно перестроить весь вечер под новые условия, поскольку о них стало известно в последний момент.

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Женщина рассказала, что всю свадьбу жених и невеста говорили друг другу: «Любовь сможет все». На следующий день жениху удалось приехать в Москву, и пара расписалась.

Ранее сообщалось, что в Индии к дому невесты одновременно прибыли два жениха с родственниками, и каждый заявил, что именно он должен на ней жениться. Мужчинам пришлось разойтись, когда выяснилось, что девушка может быть несовершеннолетней.

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