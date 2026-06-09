В небольшом городе решили проблему летальных ДТП

Carscoops: С 2017 года в американском Хобокене не произошло ни одного летального ДТП

В небольшом американском городе на северо-западе страны решили проблему летальных ДТП. Пока в США ежегодно фиксируют десятки тысяч трагических аварий, а политики и ведомства обещают усилить меры безопасности на дорогах, в Хобокене демонстрируют уникальные результаты, пишет Carscoops.

В городе, где проживают около 60 тысяч человек, с января 2017 года не случилось ни одной аварии с летальным исходом. Достижение Хобокена не связано с запретом автомобилей, многомиллиардными перестройками или технологическими разработками. Город применил довольно простые инфраструктурные решения, которые эксперты по транспорту рекомендовали годами.

Отправной точкой стали перекрестки. Анализ показал, что 88 процентов наездов на пешеходов и велосипедистов происходят именно там. Главным нововведением оказались дешевые пластиковые столбики — по два на каждом углу, которые не позволяют машинам парковаться вплотную к пересечению. Стоимость оснащения одного угла обходится всего в 20 долларов (около 1500 рублей в 2017 году). Эти ограничители значительно улучшили обзор: водители, выполняющие правый поворот, и пешеходы, покидающие тротуар, наконец-то начали видеть друг друга, отмечают эксперты.

Решение оказалось настолько эффективным, что стало предметом отдельного федерального исследования под названием «Обеспечение видимости в Хобокене» и легло в основу более широкой программы безопасности.

Кроме того, пешеходные переходы в городе сделали более заметными. Светофоры перенастроили так, чтобы пешеход получал несколько секунд форы перед началом движения поворачивающего транспорта. Ограничения скорости снизили, а тротуары расширили, уменьшив расстояние, которое человек преодолевает по проезжей части. По словам автоэкспертов, все эти меры объединяет одно: они не полагаются на правильное поведение людей, а страхуют от неизбежных человеческих ошибок.

Ранее стало известно, что известный голливудский актер и автоколлекционер Джейсон Момоа пополнил свой парк еще одним автомобилем. Речь идет о глубоко персонализированной версии Bentley Blower Jnr. Исходную модель разработала британская компания Hedley Studios совместно с Bentley Motors. Но исполнитель роли Аквамена решил, что машине не хватает характера.