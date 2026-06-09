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09:14, 9 июня 2026Россия

В России беспилотники начали доставлять лекарства

Глава Минздрава Мурашко: Доставка лекарств с помощью БПЛА началась в 6 регионах России
Майя Назарова

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Доставка лекарств с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) началась в шести регионах России. Об этом сообщил ТАСС глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

Он пояснил, что препараты таким образом перемещают между медицинскими организациями. Меры проводятся в тестовом режиме в шести регионах России, отметил Мурашко.

До этого стало известно, что медорганизации в России получили возможность при необходимости применять беспилотники для доставки лекарств и биоматериалов.

Еще раньше Мурашко рассказал, что дроны планируют использовать в России для оказания медпомощи. Министр тогда счел беспилотное направление перспективным, в том числе на случай происшествий.

Президент России Владимир Путин заявил о создании в России спецвойск беспилотных систем. Глава государства поручил обеспечить максимально быстрое и качественное развертывание и развитие такого рода войск в России.

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