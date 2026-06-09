В России назвали ошибкой одно решение Германии по Украине

Депутат Чепа назвал ошибкой решение ФРГ выделить 300 миллионов евро для Украины

Решение Германии дополнительно выделить 300 миллионов евро для Украины — это ошибка, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Об этом депутат сообщил в беседе с «Лентой.ру».

«Это, конечно, ошибка. Я думаю, что граждане Германии отнесутся к этому решению крайне негативно. В условиях экономических проблем, которые Германии нужно решать, они выделяют средства Украине», — заявил Чепа.

Депутат отметил, что экономика Германии на протяжении последних лет находится в тяжелом положении.

«Еще шесть-семь лет назад немецкие экономисты говорили, что единственное спасение — это милитаризация. Вот они сегодня это реализуют. Я так понимаю, что снаряды будут производиться в Германии, и оплата будет идти опять же немецким компаниям», — заключил парламентарий.

Ранее стало известно, что правительство Германии дополнительно выделит 300 миллионов евро для Украины в рамках чешской инициативы. Отмечается, что эти средства позволят Вооруженным силам Украины (ВСУ) получить 50 тысяч дальнобойных боеприпасов.