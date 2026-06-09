В России стало сложнее банкротиться

Арбитражный управляющий Нехина: Банки в РФ стали чаще отказывать в списании долгов

В России стало сложнее избавиться от долгов с помощью процедуры банкротства. Об этом заявила эксперт по управлению кризисом бизнеса и арбитражный управляющий Анна Нехина. Ее процитировали «Известия».

Она обратила внимание, что данный способ активно набирал популярность в России последнее время. Так, по итогам прошлого года количество личных банкротств выросло на 31,5 процента по сравнению с 2024 годом.

Однако теперь российские суды стали чаще отказывать в списании долгов. Если в 2023-2024 годах доля отказов была не выше 1,2 процента в квартал, то к концу 2025-го это значение выросло до 1,5 процента.

Причиной такого развития событий стало распространенное восприятие банкротства как простого способа избавиться от долгов. Иными словами, вместо крайней меры эта процедура превратилась в заранее запланированный механизм списания обязательств. Как следствие, суды начинают относиться к должникам все строже. И в будущем этот тренд будет усиливаться.

Есть мнение, что молодые россияне перестали относиться к личному банкротству как к жизненному краху и воспринимают эту процедуру как законный способ решить проблему долгов.

