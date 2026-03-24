Банки ужесточат отношение к молодым россиянам

Финансист Трепольский: Зумерам в России станет сложнее получить кредиты

В России серьезно изменилось финансовое поведение россиян моложе 25 лет. Об этом заявил финансовый аналитик, бизнес-эксперт Pronline Дмитрий Трепольский, комментируя тот факт, что доля банкротств среди российских зумеров за два года выросла с 1,5 до 14 процентов. Его процитировала «Газета.Ru».

Эксперт объяснил, что молодые жители страны уже не относятся к личному банкротству как к жизненному краху и воспринимают эту процедуру как законный способ решить проблему долгов. Этому способствует и то, что в России это можно сделать через МФЦ, а кроме того, имеет место активное продвижение соответствующих юридических услуг. Трепольский обратил внимание, что в стране появилось много сервисов, благодаря которым можно очень быстро получить рассрочку или заем. Однако из-за того, что у зумеров, как правило, мало финансового опыта, даже небольшие долги часто оказываются непосильными из-за штрафов и процентов.

Однако легкое отношение к банкротству может в будущем создать человеку проблемы с получением займов на приобретение жилья и иных крупных ссуд. Банки ужесточат подход к оценке зумеров, что выразится в более частом требовании подтвердить доходы, росте ставок и числа отказов. Более того, если банкротства превратятся в новую норму, то кредиты подорожают не только для молодежи, но и для остальных категорий населения.

По прогнозам в 2026 году в России вырастет количество личных банкротств. Причиной этого станут долговая нагрузка и ужесточившаяся кредитная политика банков.