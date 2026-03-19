В России спрогнозировали рост числа обанкротившихся граждан

Аналитик Кутьин: Россияне будут чаще банкротиться из-за долгов и политики банков

Высокая долговая нагрузка и ужесточившаяся кредитная политика банков приведут к тому, что в 2026 году в России вырастет количество личных банкротств. Об этом заявил экономист, директор по аналитике Инго Банка Василий Кутьин. Его процитировала «Газета.Ru».

Он объяснил, что доходы населения растут неравномерно, и если человек заболевает, теряет работу или просто сталкивается с задержками в выплате заработной платы, то это часто подталкивает его брать новые кредиты. В то же время часть должников уже не могут обслуживать полученные ссуды, а практика банкротств с сохранением ипотечного жилья распространяется.

Одновременно с этим банки ужесточают свою политику. Многие из их клиентов лишаются возможности рефинансировать старые долги, так как эти организации предпочитают иметь дело с клиентами, у которых хорошая кредитная история, а показатель долговой нагрузки не превышает 50 процентов. Как следствие, перекредитование оказывается все менее доступным, что повышает риски просрочки и подталкивает граждан к банкротству.

В связи с этим экономист обратил внимание на данные «Федресурса», из которых следует, что в 2025 году число судебных банкротств физических лиц и индивидуальных предпринимателей достигло 568 тысяч. Это на 31,5 процента превышает показатели 2024 года.

«Темпы роста остаются высокими и в последние три года держатся в диапазоне 20–30 процентов в год», — сказал Кутьин.

Он также уточнил, что в России изменился и портрет самого банкрота. Если в 2020 году средний возраст клиента, проходящего такую процедуру, составлял 45 лет, то теперь речь идет уже о людях в возрасте 38–40 лет.

По данным Фонда защиты должников, с 2020 по 2025 год в России количество повторных банкротств увеличилось на 250 процентов.