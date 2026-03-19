Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
11:37, 19 марта 2026

В России спрогнозировали рост числа обанкротившихся граждан

Кирилл Луцюк

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Высокая долговая нагрузка и ужесточившаяся кредитная политика банков приведут к тому, что в 2026 году в России вырастет количество личных банкротств. Об этом заявил экономист, директор по аналитике Инго Банка Василий Кутьин. Его процитировала «Газета.Ru».

Он объяснил, что доходы населения растут неравномерно, и если человек заболевает, теряет работу или просто сталкивается с задержками в выплате заработной платы, то это часто подталкивает его брать новые кредиты. В то же время часть должников уже не могут обслуживать полученные ссуды, а практика банкротств с сохранением ипотечного жилья распространяется.

Одновременно с этим банки ужесточают свою политику. Многие из их клиентов лишаются возможности рефинансировать старые долги, так как эти организации предпочитают иметь дело с клиентами, у которых хорошая кредитная история, а показатель долговой нагрузки не превышает 50 процентов. Как следствие, перекредитование оказывается все менее доступным, что повышает риски просрочки и подталкивает граждан к банкротству.

Материалы по теме:
Молодые люди по всему миру объявили войну маркетплейсам и ненужным тратам. Сколько им удается сэкономить на этом?
Молодые люди по всему миру объявили войну маркетплейсам и ненужным тратам.Сколько им удается сэкономить на этом?
5 апреля 2025
Что такое финансовая грамотность. Как ее развить и повысить доход
Что такое финансовая грамотность.Как ее развить и повысить доход
5 декабря 2025

В связи с этим экономист обратил внимание на данные «Федресурса», из которых следует, что в 2025 году число судебных банкротств физических лиц и индивидуальных предпринимателей достигло 568 тысяч. Это на 31,5 процента превышает показатели 2024 года.

«Темпы роста остаются высокими и в последние три года держатся в диапазоне 20–30 процентов в год», — сказал Кутьин.

Он также уточнил, что в России изменился и портрет самого банкрота. Если в 2020 году средний возраст клиента, проходящего такую процедуру, составлял 45 лет, то теперь речь идет уже о людях в возрасте 38–40 лет.

По данным Фонда защиты должников, с 2020 по 2025 год в России количество повторных банкротств увеличилось на 250 процентов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно об утонувшем грузе НАТО после удара по барже под Одессой

    Постсоветская страна нарастила поставки вина в Россию

    Названы детали дела о покушении на жизнь губернатора российского региона

    Люди Трампа приехали во дворец к Лукашенко

    Иран раскритиковал Макрона за двойные стандарты

    В многоквартирном доме на российском курорте прогремел взрыв

    В России спрогнозировали рост числа обанкротившихся граждан

    Названы лучшие упражнения для быстрого возвращения в форму

    В ЕС участилась критика в адрес фон дер Ляйен

    Объяснены причины плохой памяти в возрасте 30 лет

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok