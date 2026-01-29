Реклама

15:24, 29 января 2026Экономика

В России взлетело количество повторных банкротств

ФЗД: Число случаев повторных банкротств выросло в России на 250 процентов
Кирилл Луцюк

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

С 2020 по 2025 годы в России на 250 процентов подскочило количество повторных банкротств. Об этом сообщил Фонд защиты должников (ФЗД). Его процитировала «Газета.Ru».

Как полагают в фонде, в 2026 году эта тенденция не прекратится. Там напомнили, что в 2020 году случаи повторного банкротства исчислялись единицами. В 2024 году начался их резкий рост. Более того, если в 2020 году средний возраст банкрота составлял 45 лет, то в настоящее время речь идет о 38–40-летних заемщиках.

Кроме того, пять лет назад доля клиентов фонда, которые пострадали от мошенников, оценивалась в 10–15 процентов. С тех пор этот показатель вырос до 35 процентов.

В декабре прошлого года выяснилось, что российский IT-бизнес стал чаще банкротиться. За 11 месяцев 2025 года данную процедуру запустили 630 IT-компаний. Это на 28 процентов больше, нежели в аналогичный период 2024 года.

Продолжительность процедуры банкротства в России занимает почти 48 месяцев.

