В России запретили фильм с Тимоти Шаламе из-за пропаганды ЛГБТ

Суд в России нашел пропаганду ЛГБТ в фильме «Назови меня своим именем» с Тимоти Шаламе

Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга ограничил распространение нескольких зарубежных фильмов из-за пропаганды ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ). Об этом сообщается в Telegram-канале суда.

В частности, нарушения закона РФ были найдены в скандальной картине «Назови меня своим именем» Луки Гуаданьино с Тимоти Шаламе и Арми Хаммером в главных ролях и «Убей своих любимых» с Дэниелом Рэдклиффом. Третьим проектом, в котором была найдена запрещенная идеология, стала лента «С любовью, Саймон».

«На указанных интернет-страницах размещена информация, вызывающая интерес к нетрадиционным сексуальным отношениям и направленная на изменение негативного отношения к ним на положительное путем навязывания сведений», — сообщили в пресс-службе суда.

Отмечается, что картины были найдены на шести русскоязычных сайтах. В итоге было принято решение ограничить распространение этих ссылок.

В 2022 году правительство России запретило выдавать прокатные удостоверения фильмам, которые пропагандируют ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ).