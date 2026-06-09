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16:59, 9 июня 2026Силовые структуры

В российском городе эвакуировали пять судов из-за письма

В Петербурге из-за сообщений о минировании эвакуировали 5 судов
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В Санкт-Петербурге из-за сообщений о минировании эвакуировали пять судов. Об этом сообщает 78 в своем Telegram-канале.

По данным канала, эвакуированы Смольнинский, Московский, Петроградский, Кронштадтский и Колпинский районные суды.

По информации объединенной пресс-службы судов города, во вторник, 9 июня, на электронную почту пришло письмо с сообщением о заложенной взрывчатке.

Ранее сообщалось, что в Ханты-Мансийском округе (Югре) к шести годам и одному месяцу колонии особого режима приговорили ранее судимого 43-летнего жителя Нижневартовска, который заставил колонию эвакуировать 50 заключенных.

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