14:30, 31 марта 2026Силовые структуры

Звонок уголовника привел к эвакуации российской колонии

В Ханты-Мансийске уголовнику дали 6,1 лет колонии за звонок в учреждение ФСИН
Владимир Седов
Владимир Седов

Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

В Ханты-Мансийском округе (Югре) к шести годам и одному месяцу колонии особого режима приговорили ранее судимого 43-летнего жителя Нижневартовска. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов региона.

Как установил суд, в декабре 2025 года уголовник, находившийся на принудительных работах, позвонил в учреждение ФСИН и дал ложное сообщение о находящейся на территории бомбе. В результате было эвакуировано свыше 50 осужденных. За это мужчине вменили статью о попытке дестабилизировать работу учреждения. В суде он заявил, что во время звонка ошибся адресом и не ждал столь серьезных последствий.

Ранее сообщалось, что в Ставропольском крае российскому уголовнику дали 17 лет за криминальный статус.

    Последние новости

    Власти впервые прокомментировали взрыв на российском заводе

    Осужденному из-за двух песен доценту Бауманки утвердили приговор

    В России нашли подтверждение пропуска дронов ВСУ Латвией

    На судоремонтную базу в Крыму наведались военные следователи

    Трамп ответил на одно решение Франции фразой «США запомнят»

    У жаловавшегося на боль в животе 37-летнего мужчины нашли опухоль мозга

    В Киеве мужчина отсудил у жены одну силиконовую грудь

    Москвичей предупредили о похолодании

    Названа неочевидная для россиян причина ухода китайских автобрендов с рынка

    Стало известно о пострадавших при мощном взрыве на заводе в российском городе

    Все новости
