Звонок уголовника привел к эвакуации российской колонии

В Ханты-Мансийске уголовнику дали 6,1 лет колонии за звонок в учреждение ФСИН

В Ханты-Мансийском округе (Югре) к шести годам и одному месяцу колонии особого режима приговорили ранее судимого 43-летнего жителя Нижневартовска. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов региона.

Как установил суд, в декабре 2025 года уголовник, находившийся на принудительных работах, позвонил в учреждение ФСИН и дал ложное сообщение о находящейся на территории бомбе. В результате было эвакуировано свыше 50 осужденных. За это мужчине вменили статью о попытке дестабилизировать работу учреждения. В суде он заявил, что во время звонка ошибся адресом и не ждал столь серьезных последствий.

