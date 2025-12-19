Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:56, 19 декабря 2025Силовые структуры

Осужденный за расправу россиянин получил криминальный статус и новый срок

В Ставропольском крае российскому уголовнику дали 17 лет за криминальный статус
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал СУ СК России по Ставропольскому краю

В Ставропольском крае к 17 годам колонии приговорили 44-летнего российского уголовника, получившего криминальный статус. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Как установил суд, в 2009 году осужденный организовал банду для нападений на жителей Кавказских Минеральных вод. 10 июля 2010 года бандиты ворвались в частный дом, где ограбили местную жительницу, забрав у нее 50 тысяч рублей. Однако домой неожиданно вернулся сын женщины, и испугавшийся бандит выстрелил в него из пистолета. Молодой человек получил ранение, несовместимое с жизнью.

После того как преступник оказался в СИЗО города Ставрополя, он познакомился с заключенным, пользовавшимся авторитетом и обладавшим статусом вора в законе, который, в свою очередь, сделал уголовника смотрящим за зоной. По совокупности преступлений и приобретенного статуса заключенный получил новый срок.

Ранее Свердловский областной суд приговорил бывшего смотрящего за Артемовском, криминального авторитета Сергея Хитрика, известного как «криминальный король», к 16 годам лишения свободы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин заявил о готовности «добить гадину»

    На «эффекте Долиной» поставили крест

    Раскрыты будущие угрозы для человечества

    Зеленский заявил о сигнале России после решения ЕС по российским активам

    Путин рассказал об ответе в случае блокады Калининграда

    Путин назвал молодцом начавшего отношения в 15 лет россиянина

    Российский журналист сделал предложение девушке на прямой линии с Путиным

    Путин пошутил над журналистом с плакатом «Хочу жениться» на прямой линии

    Обвиняемой по делу об отравившейся российской семье избрали меру пресечения

    Решение ЦБ по ставке назвали жестким

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok