Осужденный за расправу россиянин получил криминальный статус и новый срок

В Ставропольском крае российскому уголовнику дали 17 лет за криминальный статус

В Ставропольском крае к 17 годам колонии приговорили 44-летнего российского уголовника, получившего криминальный статус. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Как установил суд, в 2009 году осужденный организовал банду для нападений на жителей Кавказских Минеральных вод. 10 июля 2010 года бандиты ворвались в частный дом, где ограбили местную жительницу, забрав у нее 50 тысяч рублей. Однако домой неожиданно вернулся сын женщины, и испугавшийся бандит выстрелил в него из пистолета. Молодой человек получил ранение, несовместимое с жизнью.

После того как преступник оказался в СИЗО города Ставрополя, он познакомился с заключенным, пользовавшимся авторитетом и обладавшим статусом вора в законе, который, в свою очередь, сделал уголовника смотрящим за зоной. По совокупности преступлений и приобретенного статуса заключенный получил новый срок.

Ранее Свердловский областной суд приговорил бывшего смотрящего за Артемовском, криминального авторитета Сергея Хитрика, известного как «криминальный король», к 16 годам лишения свободы.