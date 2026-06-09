В российском регионе брошенного полуголого ребенка заметили на дороге

В Тюмени брошенного полуголого ребенка заметили на дороге

В Тюмени брошенного полуголого ребенка заметили на дороге. Об этом сообщили в прокуратуре российского города.

До этого в соцсетях распространились кадры, на которых ребенок один находился у проезжей части.

В прокуратуре разъяснили, что организовали проверку исполнения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Сотрудники ведомства планируют установить все обстоятельства произошедшего, а также дать оценку исполнению родителями обязанностей по воспитанию и содержанию ребенка.

Ранее стало известно, что во Владимире родители под наркотическими веществами мучили годовалого ребенка в лифте и пугали соседей. Отца и мать отправили в наркологический диспансер, ребенка отвезли в российскую больницу.