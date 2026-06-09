В Санкт-Петербурге предотвратили теракт за пять тысяч долларов

В Петербурге ФСБ задержала мужчину, готовившего теракт по указу украинских кураторов

В Санкт-Петербурге задержан 52-летний мужчина, готовивший теракт по указу украинских кураторов за пять тысяч долларов. Об этом сообщает РЕН ТВ в своем Telegram-канале со ссылкой на региональное управление ФСБ России.

По данным правоохранителей, задержанный готовил теракт на территории Петербурга и области. Он вступил в интернет-общение с сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины по собственной инициативе и получил задание: сделать несколько фотографий местности, установить камеру и начать подготовку к теракту. За это ему обещали заплатить пять тысяч долларов.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Он арестован.

Ранее сообщалось, что Федеральная служба исполнения наказания (ФСИН) раскрыла местонахождение заключенного, готовившего теракт в колонии Ульяновской области.