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12:12, 9 июня 2026Силовые структуры

В Санкт-Петербурге предотвратили теракт за пять тысяч долларов

В Петербурге ФСБ задержала мужчину, готовившего теракт по указу украинских кураторов
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: ФСБ РФ

В Санкт-Петербурге задержан 52-летний мужчина, готовивший теракт по указу украинских кураторов за пять тысяч долларов. Об этом сообщает РЕН ТВ в своем Telegram-канале со ссылкой на региональное управление ФСБ России.

По данным правоохранителей, задержанный готовил теракт на территории Петербурга и области. Он вступил в интернет-общение с сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины по собственной инициативе и получил задание: сделать несколько фотографий местности, установить камеру и начать подготовку к теракту. За это ему обещали заплатить пять тысяч долларов.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Он арестован.

Ранее сообщалось, что Федеральная служба исполнения наказания (ФСИН) раскрыла местонахождение заключенного, готовившего теракт в колонии Ульяновской области.

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