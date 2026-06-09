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09:35, 9 июня 2026Ценности

В сети обсудили пляжные фото 45-летней Кати Гордон

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @katyagordon

В сети обсудили пляжные фото российской юристки и ведущей Кати Гордон. Пост появился на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

45-летняя знаменитость снялась на песке в коричневом наряде. Он состоял из топа от бикини с глубоким декольте и рюшами и мини-юбки. Также Гордон распустила волосы и продемонстрировала маникюр и педикюр с белым лаком.

Подписчики оценили кадры в комментариях. «Тот момент, когда человек сочетает в себе ум и красоту», «Я бы с вас картину написала!», «Какая шикарная фигура», «Прелестная, нежная», — восхитились юзеры.

Ранее в июне российская певица Наталья Чистякова-Ионова, выступающая под псевдонимом Глюкоза, опубликовала откровенные фото в честь 40-летия.

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