В СНГ предотвратили 2,5 тысячи террористических преступлений в 2025 году

Глава АТЦ СНГ Сысоев: Более 2500 террористических преступлений предотвратили в 2025 году

В СНГ предотвратили более 2,5 тысячи террористических и экстремистских преступлений в 2025 году. Об этом сообщил глава Антитеррористического центра (АТЦ) СНГ Евгений Сысоев на совещании начальников головных подразделений компетентных органов государств-участников СНГ, отвечающих за борьбу с терроризмом, и руководителей национальных структур, обеспечивающих координацию деятельности в сфере противодействия терроризму, передает ТАСС.

Сысоев заявил, что компетентными органами государств в тесном взаимодействии между собой и с партнерами из органов Содружества предотвращено более 2,5 тысячи террористических и экстремистских преступлений, включая свыше 300 попыток совершения терактов, более 100 преступлений, связанных с финансированием терроризма, и почти 2 тысячи — с распространением радикальной идеологии.

Кроме того, по его словам, прекращена деятельность более 200 террористических и экстремистских ячеек, около 900 источников и 300 каналов финансирования терроризма и экстремизма, а также почти 19 тысяч информационных ресурсов, содержащих радикальный контент.

Глава АТЦ СНГ отметил, что задержаны почти четыре тысячи членов и пособников террористических и экстремистских организаций, более 150 лиц, причастных к финансированию террористической и экстремистской деятельности, и более 800 лиц, причастных к распространению преступной идеологии.

Ранее сообщалось, что Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил иностранца к 20 годам заключения за подготовку теракта на Ставрополье.